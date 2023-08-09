Экстремально высокое загрязнение ручья Варничный выявили в Мурманске
В Мурманске зафиксировано высокое и экстремально высокое загрязнение ручья Варничный. Об этом сообщает Мурманская межрайонная природоохранная прокуратура.
«Сброс ливневых сточных вод в указанный водный объект осуществляет ММБУ «Управление дорожного хозяйства». В контрольных створах ручья установлено превышение показателей по аммонийному азоту, БПК5, которые характеры при сбросе хозяйственно-бытовых вод. Их содержание не предусмотрено в ливневых (дренажных) водах», — говорится в сообщении ведомства.
Как выяснилось, стоки из хозяйственно-бытовой канализации попали в ливневой коллектор, а из него — в ручей. По данным прокуратуры, учреждение, эксплуатирующее ливневку, не проверило сети на предмет попадания в них стоков из хозяйственно-бытовой канализации, что влечет за собой неконтролируемое негативное воздействие на водный объект.
ИА «Би-порт» уточняет, что речь идет о ливневом коллекторе, проходящем по улицам Капитана Пономарева, Радищева, Гвардейской, Полярные Зори, Книповича, Шмидта, Подгорной, на проспекта Кольском.
Руководителю управления дорожного хозяйства внесено представление об устранении нарушений.