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С начала лета в Иркутской области утонули 43 человека

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В Иркутской области с начала лета 43 человека погибли на водоемах. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на информацию регионального управления МЧС.

Всего зарегистрировано 47 происшествий на воде. Трагичные случаи произошли в 22 муниципалитетах. Наибольшее количество — пять случаев — зафиксировано в Братске. В Тайшетском, Нижнеудинском районах и Иркутске произошло по четыре несчастных случая.

В Усолье-Сибирском, Усольском, Черемховском и Эхирит-Булагатском районах удалось предотвратить гибель семерых детей и подростков благодаря действиям очевидцев. Во время спасения несовершеннолетних погиб один мужчина.

12 трагедий с детьми были связаны с безнадзорным нахождением несовершеннолетних у водоемов. В Иркутске и Качугском районе дети утонули при нахождении родителей на берегу.

Купание в несанкционированных местах привело к гибели 26 человек. 17 человек зашли в воду в пьяном состоянии. Четыре человека погибли в результате неосторожности на рыбалке.

В Санкт-Петербурге по факту гибели семилетнего ребенка в Финском заливе возбудили уголовное дело. Мальчик находился на берегу под присмотром матери и ее подруги. Женщина задремали, а ребенок зашел в воду и захлебнулся на глубине 1 м.

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