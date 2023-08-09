Readovka запустила проект «Всероссийский корпус медиаволонтеров»
Медиахолдинг Readovka запустил проект «Всероссийский корпус медиаволонтеров», презентация прошла 9 августа в Москве.
По замыслу организаторов, он станет площадкой для обучения и поддержки пока неизвестных широкой общественности молодых авторов.
Участники мероприятия отметили, что крайне важно помогать молодежи развиваться в различных направлениях.
«Прежде всего дать возможность ребятам из регионов развивать свои ресурсы. Мы хотим передать им наработанные знания, помочь с раскруткой и сделать комьюнити», — рассказал о задачах проекта руководитель информационно-аналитического центра Readovka Кирилл Солок.
Участники проекта не только пройдут онлайн-обучение, но и смогут построить с его помощью карьеру в медиа. Те, кто уже работает в отрасли, смогут повысить квалификацию.
В конце июля завершился первый сезон Всероссийского конкурса креативных проектов и образовательной программы К.О.Д. («Креативный образовательный десант»). По его итогам создали базу креативных проектов финалистов, в каталоге выложено 400 проектов.