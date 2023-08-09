Двое мужчин проехали на капоте со скоростью 130 км/ч в Бурятии
Двое мужчин в Бурятии проехали на капоте автомобиля со скоростью 130 км/ч. Об этом 9 августа сообщило МВД России по Республике Бурятии.
«Внимание автоинспекторов привлек факт опасной поездки молодых людей на капоте транспортного средства. Двое пассажиров иномарки держались за кузов автомобиля, а водитель на большой скорости двигался по региональной трассе», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел 30 июля в Прибайкальском районе на автодороге Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан — Новый Уоян. Мужчины перемещались на автомобиле Toyota Mark II.
В отношении 21-летнего жителя Улан-Удэ, владеющего иномаркой, составили протоколы о нарушении скоростного режима и пренебрежении правил перевозки пассажиров.
Ранее, 30 декабря, в Новосибирской области назначили штраф водителю, который буксировал домашнее кресло с мужчиной. В общей сложности 19-летний мужчина должен был оплатить 77,8 тыс. рублей.