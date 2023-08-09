Три человека пострадали от укусов клещей за неделю в ЕАО
Роспотребнадзор фиксирует снижение активности клещей на территории Еврейской автономной области. За неделю пострадали три человека.
Всего с начала сезона зарегистрировано 567 обращений граждан к медикам. В числе пострадавших — 197 детей. За аналогичный период 2022 года пострадали 407 человек, что на 28,2% ниже уровня текущего года. Об этом сообщает ИА EAOMedia.
В лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии исследовали почти 1,1 тыс. особей клещей. Боррелиоз переносили 22,3% вредителей. Клещевым энцефалитом заражено 0,7% особей. Еще 4,6% клещей переносили гранулоцитарный анаплазмоз.
В Пермском крае с начала сезона зарегистрировали почти 140 случаев клещевых инфекций. У 100 человек диагностировали боррелиоз.