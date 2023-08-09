Обновление парка «Дунайчик» завершили в Рассказово
В городе Рассказово Тамбовской области завершили реновацию парка «Дунайчик» стоимостью 160 млн рублей. Церемония открытия состоялась во вторник, 8 августа, сообщает региональное правительство.
«Городской парк «Дунайчик» — это единое рекреационное пешеходное пространство в центре города, разделенное на несколько тематических зон. Здесь смогут отдыхать и проводить свой досуг не только 50 тыс. рассказовцев, но и гости города», — говорится в сообщении.
Стоимость реализации проекта составила более 160 млн рублей. Около 70% от суммы поступило из федерального бюджета. На территории парка установили детский игровой комплекс, спортивные тренажеры, веревочный парк, скалодром, качели, карусели, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».
Центральным объектом обновленного пространства является культурно-досуговый центр «КлубОК». Там обустроены помещения для занятий по интересам, компьютерный клуб, лекторий, методические кабинеты. На крыше организованы смотровая площадка и летнее кафе.
В 2020 году проект обновления парка стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.