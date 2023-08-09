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Высокий урожай картофеля спрогнозировали в Иркутской области

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Метеорологи спрогнозировали высокий урожай картофеля в Иркутской области в 2023 году. Для роста культуры складывались благоприятные погодные условия.

Специалисты Иркутского гидрометцентра оценили количества света, тепла и влаги на разных этапах развития растений. Всходы проходили при умеренной температуре на 20–25-е сутки после посадки. В конце первой и начале второй декады июля начался период интенсивного клубнеобразования. В этот период верхний слой почвы не перегревался, температура была близка к оптимальной. Лишь в отдельные дни наблюдалось до +25 градусов. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

На формировании картофеля благоприятно сказалась влагообеспеченность полей. На текущий момент идет период интенсивного роста клубней.

Синоптики уточнили, что урожай картофеля превысит среднестатистический уровень, однако не достигнет уровня 2022 года, когда аграрии собрали 347,7 тыс. т культуры.

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