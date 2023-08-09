В России стартовали продажи кроссовера Wey Lanshan с запасом хода 1200 км
На российском рынке начались продажи китайского гибридного кроссовера Wey Lanshan. Цена на ввезенный по параллельному импорту авто 2023 года выпуска начинается от 6,3 млн рублей. Об этом 9 августа сообщает «Российская газета».
Габариты авто ― 5105 × 1985 × 1800 мм, а размер колесной базы составляет 3050 мм.
Главная фишка гибрида Lanshan ― запас хода 1200 км при полном баке и заряженной батарее электродвигателя. Автомобиль оборудован полуторалитровым турбомотором в паре с электрической установкой. Суммарная мощность такой комбинации ― 517 л.с. Время разгона до 100 км/ч занимает у Wey Lanshan 4,9 с.
Интерьер выделяется растянутой по горизонтали панелью, на которую выводится как информация для водителя, так и настройки системы мультимедиа, а также отдельная секция дисплея для переднего пассажира.
Lanshan ― шестиместный кроссовер, у которого сиденья первого и второго рядов идентичные: все кресла оборудованы электроприводом, подогревом и вентиляцией, массажером, а также выдвижными подставками для ног.
Днем ранее, 7 августа, в салонах российских автодилеров начались продажи ввезенных по параллельному импорту из США обновленных кроссоверов Cadillac XT4. Цена на новинку российского рынка начинается от 6,7 млн рублей.
Cadillac XT4 прошел через рестайлинг в начале лета 2023 года. Кроссовер доступен российскому покупателю с 238-сильным двухлитровым турбодвигателем в паре с девятиступенчатой автоматической трансмиссией с приводом на передние колеса.
Габариты кроссовера ― 4599 × 1947 × 1627 мм, а длина колесной базы составляет 2779 мм. Салон авто вмещает пятерых человек, включая водителя.