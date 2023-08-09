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В России стартовали продажи кроссовера Wey Lanshan с запасом хода 1200 км

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Фото: Wey
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На российском рынке начались продажи китайского гибридного кроссовера Wey Lanshan. Цена на ввезенный по параллельному импорту авто 2023 года выпуска начинается от 6,3 млн рублей. Об этом 9 августа сообщает «Российская газета».

Габариты авто ― 5105 × 1985 × 1800 мм, а размер колесной базы составляет 3050 мм.

Главная фишка гибрида Lanshan ― запас хода 1200 км при полном баке и заряженной батарее электродвигателя. Автомобиль оборудован полуторалитровым турбомотором в паре с электрической установкой. Суммарная мощность такой комбинации ― 517 л.с. Время разгона до 100 км/ч занимает у Wey Lanshan 4,9 с.

Интерьер выделяется растянутой по горизонтали панелью, на которую выводится как информация для водителя, так и настройки системы мультимедиа, а также отдельная секция дисплея для переднего пассажира.

Lanshan ― шестиместный кроссовер, у которого сиденья первого и второго рядов идентичные: все кресла оборудованы электроприводом, подогревом и вентиляцией, массажером, а также выдвижными подставками для ног.

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Днем ранее, 7 августа, в салонах российских автодилеров начались продажи ввезенных по параллельному импорту из США обновленных кроссоверов Cadillac XT4. Цена на новинку российского рынка начинается от 6,7 млн рублей.

Cadillac XT4 прошел через рестайлинг в начале лета 2023 года. Кроссовер доступен российскому покупателю с 238-сильным двухлитровым турбодвигателем в паре с девятиступенчатой автоматической трансмиссией с приводом на передние колеса.

Габариты кроссовера ― 4599 × 1947 × 1627 мм, а длина колесной базы составляет 2779 мм. Салон авто вмещает пятерых человек, включая водителя.

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