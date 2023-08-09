Момент взрыва на предприятии в Сергиевом Посаде попал в объектив авторегистратора
Момент взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде, прогремевшего в среду, 9 августа, попал в объектив авторегистратора. Видеозапись имеется в распоряжении «Известий».
На кадрах видны огненная вспышка и большой столб густого дыма, а также отлетающие от него искры.
Взрыв на предприятии «Пиро-Росс», находящемся на территории завода на проспекте Красной Армии произошел ранее в этот день. В результате разрушен ангар на площади 1600 кв. м. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в целях безопасности людей эвакуировали из всех зданий и цехов ЗОМЗа, также эвакуировали ближайший детский сад.
Количество пострадавших на данный момент достигло 45. По сообщению администрации Сергиево-Посадского городского округа, в реанимации в настоящее время находятся шесть человек, в отделениях — 17, в травмпункте — 22.
Предварительной причиной взрыва экстренные службы назвали человеческий фактор. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. На месте работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области.