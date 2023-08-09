Жители Камчатки лишились свыше 320 млн рублей из-за мошенников
С начала 2023 года жители Камчатского края отдали мошенникам больше 320 млн рублей. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на прокуратуру региона.
За семь месяцев зарегистрировано 693 случая обмана граждан с использованием современных технологий. Только за июль мошенники присвоили больше 38 млн рублей.
1 июля в правоохранительные органы обратилась 24-летняя женщина, которая лишилась 2,25 млн рублей. Потерпевшая перечислила средства на посторонние счета по указанию телефонного собеседника. В этот же день мошенники обманули 61-летнюю жительницу Петропавловска-Камчатского. Она лишилась 5,5 млн рублей.
В Коми 78-летняя пенсионерка лишилась из-за телефонных мошенников 850 тыс. рублей. Злоумышленники убедили потерпевшую получить дополнительный доход от инвестиций и перечислить средства на посторонние счета.