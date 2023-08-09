В Махачкале для жильцов поврежденного от взрыва газа дома организуют ПВР
Власти Махачкалы организуют пункт временного размещения (ПВР) для жителей дома, в котором произошел взрыв газа. Об этом в среду, 9 августа, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
По его словам, из дома на улице Айвазовского эвакуировали 150 человек, в том числе 35 детей. Им будет оказана вся необходимая помощь, в том числе психологическая.
«Поручил главе Махачкалы срочно выехать на место и обеспечить людям всё необходимое, вплоть до временного размещения», — говорится в сообщении главы региона.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Взрыв в многоквартирном доме Махачкалы произошел утром 9 августа. В региональном управлении МЧС уточнили, что хлопок газовоздушной смеси без последующего горения произошел в квартире на четвертом этаже. Крупных разрушений у здания нет. По данным ведомства, пострадавших нет.
Прокуратура Дагестана проводит проверку.