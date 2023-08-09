Взрыв газа в жилом доме в Махачкале. Главное

Газ взорвался в жилом доме на западе Махачкалы. Об этом 9 августа сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Республике Дагестан. «Известия» публикуют подробности произошедшего.

Взрыв газа в Махачкале — что произошло

Инцидент произошел на улице Айвазовского. По данным МЧС, в квартире многоэтажного дома взорвалась газовоздушная смесь. Возгорания за этим не последовало, однако внутренние перегородки были повреждены.

Прибывшие на место пожарные расчеты эвакуировали из здания 150 человек, включая 35 детей. Около дома работают 75 человек, 22 единицы техники и группа психологической поддержки.

В Сети также появились кадры последствий взрыва от местных жителей. На них видно, как люди пробираются по разрушенному подъезду, заходят в квартиры в поисках раненых и тушат мелкие возгорания подручными средствами.

Взрыв газа в Махачкале — пострадавшие

По данным Telegram-канала «Что там у дагестанцев?», в результате хлопка повреждения получили 20 квартир. Кроме того, после взрыва в квартирах застряли двое детей. На данный момент оба ребенка доставлены в безопасное место, они не пострадали.

Пресс-служба минздрава Дагестана в своем Telegram-канале сообщила, что при взрыве пострадал трехлетний ребенок — его с черепно-мозговой травмой доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу Махачкалы. В медицинские учреждения также обратились семеро взрослых, им оказана необходимая помощь.

Взрыв газа в Махачкале — проверка прокуратуры

Прокуратура Республики Дагестан начала проверку по факту взрыва в жилом доме Махачкалы. Как отметили в пресс-службе ведомства, будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования. Ход и результаты процессуальной проверки по данному инциденту также поставлены на контроль.

На место событий выехали первый заместитель прокурора республики Руслан Ляпин и прокурор Советского района Махачкалы Назим Кехлеров, чтобы лично координировать работу правоохранительных органов.

Как сообщил в своем Telegram-канале мэр города Юсуп Умавов, он также находится на улице Айвазовского. По его словам, глава Дагестана Сергей Меликов поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим от взрыва.

Он добавил, что после того, как пожарные и спасатели завершат свою работу, в доме будет проведено обследование, по результатам которого решится, можно ли жильцам возвращаться в свои квартиры. До этих пор они будут расселены.