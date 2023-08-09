Шойгу отметил риски для России в закупках Польшей западного оружия
Польша начала масштабные закупки оружия у США, Великобритании и Южной Кореи. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду, 9 августа.
«Варшава объявила о намерении построить, как утверждают поляки, «самую мощную армию на континенте». В связи с этим начаты масштабные закупки вооружения у Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Республики Корея», — заметил министр.
По его словам, Польша приобретает танки, артиллерийские системы, средства противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной (ПРО), а также боевую авиацию.
Шойгу подчеркнул, что такие действия Варшавы несут риски для Москвы.
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