Повреждения в швейном цеху после взрыва в Сергиевом Посаде попали на видео
Взрыв на складе с пиротехникой в Сергиевом Посаде также нанес повреждения швейному цеху. Последствия ЧП попали на видео 9 августа.
На записи видно, что взрывная волна повредила фасад здания, выбила стекла, нанесла разрушения внутри производственного зала. Рядом со зданием продолжают подниматься клубы дыма.
Взрыв на Загорском оптико-механическом заводе на проспекте Красной Армии произошел ранее этим же днем, 9 августа. По последним данным, в результате пострадали 42 человека. Также разрушен ангар на площади 1600 кв. м.
По данным «Известий», источником детонации стал склад с пиротехникой. Причиной взрыва мог стать человеческий фактор.
На предприятии объявлена тотальная эвакуация из всех зданий. На место происшествия выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев.