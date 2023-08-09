Любимова назвала актрису Васильеву корифеем отечественной культуры

Народная артистка СССР Вера Васильева была корифеем отечественной культуры. Об этом 9 августа заявила министр культуры РФ Ольга Любимова в телеграмме Московскому академическому театру сатиры.

«Прискорбной новостью стал уход из жизни великой актрисы, народной артистки СССР Веры Кузьминичны Васильевой. Корифей отечественной культуры, ее многогранное мастерство и высочайший профессионализм покорили не одно поколение зрителей. Без нее невозможно представить многочисленные знаменитые театральные постановки и киноленты», — сказала Любимова.

Министр добавила, что наследие Васильевой бессмертно, а образы, созданные ею, навсегда останутся в памяти.

«Всенародная любовь и уважение коллег сопровождали ее на всем творческом пути. Это невосполнимая утрата для всех. Прошу передать родным и близким Веры Кузьминичны мои искренние соболезнования. Светлая память», — сказала Любимова.

Вера Васильева скончалась на 98-м году жизни 8 августа.



Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции. Она дебютировала в кино в 1945 году в эпизодической роли. А свою первую большую роль она сыграла через два года — Настю Гусенкову в фильме «Сказание о земле Сибирской» И. Пырьева. За эту роль артистка была награждена Сталинской премией, но большее значение имело то, что она по этой роли запомнилась людям.



Фильмография актрисы насчитывает более 40 картин. 27 марта 1948 года она стала актрисой Московского академического театра сатиры. За свою жизнь Васильева сыграла свыше 60 ролей. В театре одной из лучших сыгранных ею ролей была графиня Альмавива в спектакле В. Плучека «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Бомарше (1968).