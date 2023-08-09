Корь заподозрили у пяти жителей Забайкальского края

Заболевание корью заподозрили у четырех подростков и мужчины в Забайкальском крае. В двух населенных пунктах проводится иммунизация населения.

По данным Роспотребнадзора, в поселке Жирекен Чернышевского района могли заболеть несовершеннолетние 15–17 лет, а также 40-летний мужчина. Все пациенты госпитализированы, уточняет ИА ChitaMedia. Факт заболевания должен быть подтвержден в ходе лабораторного исследования, материалы направлены в Амурский региональный центр с функциями надзора за корью, краснухой и паротитом.

Установлено, что один из заболевших посещал село Олинск. Вакцинация против кори проводится в Жирекене и Олинске.

Ранее сообщалось, что в Татарстане с начала 2023 года зарегистрировано больше 80 случаев заболевания корью. В числе заболевших — 41 гражданин других государств. Основная доля заболевших не имела прививки против заболевания.