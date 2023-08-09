Жителей Тверской области предупредили о грозах и сильном ветре
На Тверскую область надвигается непогода. Синоптики предупредили о грозах, ливнях и сильном ветре. Порывы ветра могут достигать 15 м/с.
Грозовой фронт охватит центральные и восточные районы области, пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на Тверской гидрометцентр.
В ГУ МЧС по региону призвали жителей соблюдать правила безопасности: закрыть окна, двери, вентиляционные отверстия и дымоходы, не подходить близко к электропроводке, окнам, выключить электроприборы, в том числе телевизор.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае с 10 по 11 августа может выпасть месячная норма осадков, это приведет к наводнениям. На юге Приморья будет усиление ветра до 27 м/с, а на мысах — до 33 м/с.