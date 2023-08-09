ВСУ обстреляли центр Горловки

Несколько районов центра Горловки были обстреляны Вооруженными силами Украины (ВСУ) 9 августа. Кадры последствий произошедшенго появились в распоряжении у «Известий».

На записи женщина рассказывает об обстреле дома, в котором она проживает. По словам очевидицы, ее сын пострадал от осколков разбитого стекла.



«Один туда прилетел, и в зале 4 окна не стало, теперь второй раз наш дом попал под обстрел. Другой взрыв был на детской площадке», — сообщила пострадавшая.

На кадрах видны разрушения здания школы №55, в которую также попал один из снарядов. Можно заметить выбитые окна, дыры в стенах, а также поврежденный фасад.



Ранее, 9 августа, ДНР сообщило, что в период с 7:45 до 8:35 по московскому времени боевики ВСУ выпустили 15 снарядов по Калининскому, Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки.

Накануне, 8 августа, врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что три человека погибли в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ. Еще 11 человек получили ранения, среди пострадавших ребенок 2012 года рождения. Врачи оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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