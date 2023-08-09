Оползень сошел на дорогу из-за сильного дождя на Сахалине
В Невельске (Сахалинская область) дорожные службы ликвидируют последствия оползня. Грунт сошел на проезжую часть в результате сильного дождя.
Оползень произошел в районе улицы Береговой. По данным администрации города, на месте частично разрушена подпорная стена. Жизни граждан ничего не угрожает, уточняет ИА SakhalinMedia.
Скопившиеся на проезжей части земляные массы ликвидирует специальная техника. На месте задействовали два автомобиля «КамАЗ» и экскаватор.
Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в ночь на 10 августа. Местами может выпасть до 30 мм осадков за 12 часов. На юге Сахалина ожидается подъем уровня воды на 1–2 м.
3 августа оползень сошел рядом с гостиницей «Сансет Шови» в Грузии. Объем грязевой массы составил свыше 5 млн кубометров. 5 августа сообщалось о 17 погибших в результате схода оползня. Мэр Тбилиси сообщил о полном уничтожении курорта Шови.