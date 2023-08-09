Дом XIX века в Калуге возьмут под государственную охрану
В Калуге дом Одоевцева XIX века признают объектом культурного наследия местного значения. Его возьмут под государственную охрану.
Здание было возведено в период с 1810 по 1820 год. Дом построил калужский купец 3-й гильдии Афанасий Одоевцев. Это часть городской усадьбы, которой в первой половине 1830-х годов владели наследники Одоевцева. Сейчас это участок улицы Достоевского, от улиц Московской до Театральной, поясняет газета «Весть».
Ранее, 6 июля, сообщалось, что под Калугой сохранят здание бывшего завода «Кристалл», которое является памятником архитектуры. На территории бывшего завода появится жилищная застройка. Работы по реставрации должны начать следующей весной.