Вера и сцена

Не стало выдающейся актрисы Театра Сатиры Веры Васильевой. Очень печально, что Вера Кузьминична совсем немного не дотянула до 100-летия театра, в котором прослужила всю жизнь. Но когда мы будем отмечать юбилей в следующем году, обязательно будем ее вспоминать. И пока живы те, кто видел ее на сцене, эта память не уйдет.

У меня с Верой Кузьминичной за 47 лет моей службы в театре сложились удивительные отношения, она была для меня такой «сценической мамой». И в фильмах, и в спектаклях мне не раз приходилось играть ее сына. В «Молодости Людовика XIV» я был Людовиком, а она — Анной Австрийской. В «Восемнадцатом верблюде» она играла мою тетю, но я все время обращался к ней как к маме. Поработал я с ней и как режиссер — в частности, поставил два ее юбилея.

Когда я пришел в театр, все шутили: «Васильев пришел? Значит, сын Васильевой». Так родилась легенда, что я сын Веры Кузьминичны. И как бы мы не открещивались в разных интервью от родства, все равно нам его приписывали… Однажды я собирался на очередной ее юбилей, а накануне как раз была телепередача, где я рассказывал, что играю ее сына. И вот сажусь в такси, а водитель говорит: «Ну что, к маме на юбилей?».

Мы очень много общались и в театре, и в жизни, бывали с моей женой в гостях у Веры Кузьминичны и ее мужа Владимира Петровича Ушакова, который очень любил свою супругу. Помню, меня поразило, что у нее спальня была как рабочий кабинет — какие-то веера, шляпки, книги, роли… Главным для Веры Васильевой был театр. Она не могла без него существовать. Это актриса, которая всю жизнь отдала сцене. Постоянно придумывала себе мизансцены, была «сам себе режиссер», поэтому, когда придуманное ей режиссеры разбивали, она очень непросто к этому относилась. «Но я же вроде так хотела сделать?» — «Нет, Вера Кузьминична, давайте вы плакать не будете, просто слеза будет стоять в глазу».

Когда я ставил с ней спектакль «Ждать?», который потом еще много лет шел в Театре Модерн под названием «Однажды в Париже», Александр Ширвиндт говорил мне: «Давай убери васильевские ямочки!». Это про ее знаменитую улыбку с ямочками на щеках. Я просил Веру Кузьминичну: «Будьте жестче!». А она человек мягкий. И вот эту актерскую жесткость, необходимую для ее персонажа — стареющей актрисы — мы буквально выбивали. Я ей говорю какие-то жесткие фразы, а она слушает — и скулы так и ходят от переживания. Но понимает, что это правильно, так и должно быть. Она потом писала об этом в своей книге.

Вера Кузьминична до последнего выходила на сцену. Резкий спад здоровья у нее произошел буквально два года назад. Когда ей было 90 лет, она вовсю играла — и «Однажды в Париже», и спектакль «Вера» по своей книге, это было настоящее ее откровение. Я еще восхищался: «Вера Кузьминична, в этом возрасте сидят в кресле и слушают поздравления! А вы три часа на сцене, на каблуках, показываете ножку, забираетесь на лестницу, за вечер восемь переодеваний у вас!». Вот это — актриса! Сумасшедшее желание работать и было, пожалуй, ее главным качеством. Она сделала какую-то роль — и идет дальше. И все время она пробовала на сцене что-то новое, несмотря на свой возраст. Что-то такое, чего не играла прежде.

А еще, конечно, нужно быть великой, чтобы, когда в театре ставят «Вишневый сад», «Без вины виноватые» и ей не дают главные роли, ехать в провинцию — Орел, Тверь, — и играть там Раневскую, Кручинину, которых не сыграла в столице. Такова была ее страсть к профессии.

Кстати, хотя она всегда считала себя драматической актрисой, у нее было уникальное комедийное дарование. Посмотрите запись «Ревизора», где она в образе Анны Андреевны. Это же гениально!

Но центре всего этого — ее большая личность. Она не раз получала премии за честь и достоинство — и действительно этого заслуживала. Слова «честь», «достоинство» — как раз про нее. В памяти народа она останется великой актрисой Верой Кузьминичной Васильевой. Уверен, фильмы с ней будут ее идти, и спектакли, в которых она сыграла, тоже не забудутся. Так что Вера Кузьминична остается с нами.

Автор — актер, режиссер, народный артист России