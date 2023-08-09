Деревянный мост обрушился в Приморском крае из-за ливня
Деревянный мост обрушился в результате ливня в Тернейском муниципальном округе Приморского края. Восстановительные работы начнутся после понижения уровня воды.
Инцидент произошел в 50 км от села Амгу. После дождей оказался разрушен мост через ручей Максимовка на лесовозной дороге. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
Движение на участке не прекращено, для грузовиков существует объездная дорога.
4 августа на дороге «Подъезд к селу Иннокентьевка» произошло обрушение моста 1962 года постройки. В момент происшествия на переправе находился автомобиль Nissan Note, который упал в место разлома. Прокуратура проводит проверку по факту происшествия.