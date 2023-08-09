Наступление мощного тайфуна спрогнозировали в Хабаровском крае

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Хабаровском крае из-за наступления мощного тайфуна. В регионе ожидается шквалистый ветер.

По данным ИА AmurMedia, на регион надвигается тайфун KHANUN, который сейчас действует в Китае и Южной Корее. С 11 по 13 августа в Хабаровском крае ожидаются ливни и грозы. Скорость ветра будет достигать 20 м/с.

На подходе к краю сила тайфуна уменьшится из-за приближающегося со стороны Охотского моря антициклона. Тем не менее непогода ожидается на юге Хабаровского края и в Еврейской автономной области. Также удар стихии придется на Приморский край, где скорость ветра на южном побережье будет достигать 27 м/с. В заливе Петра Великого высота волн может достигать 4 м.

Жителям регионов рекомендовано воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов и не выходить на туристические маршруты.