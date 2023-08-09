Электрички заменят на автобусы в Брянской области

В Брянской области вместо пригородных электричек пустят автобусы и построят дороги, которые свяжут районы, имевшие только один вид транспорта. Об этом рассказал губернатор Александр Богомаз. Он выступил на торжественной церемонии передачи ключей от 17 автобусов муниципальным образованиям области и автотранспортным предприятиям.

По его словам, которые приводит NASHBRYANSK.RU, региональная экономика работает устойчиво и это позволяет властям выполнять все социальные обязательства.

Так, на 2023 год выделили из региональной казны на покупку автобусов 149 млн рублей. 17 единиц техники уже закупили, еще девять купят до конца года.

К тому же, отметил Богомаз, правительственная комиссия по региональному развитию одобрила выделение Брянской области еще 500 млн рублей на покупку автобусов. До 1 февраля за счет помощи федерального центра регион закупит еще 79 автобусов.