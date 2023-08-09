Актер Юрий Васильев назвал Веру Васильеву воплощением русской актрисы

Народная артистка СССР Вера Васильева была воплощением русской актрисы. Об этом в разговоре с корреспондентом «Известий» 9 августа сказал режиссер и актер Театра сатиры Юрий Васильев.

«Для меня она воплощение русской актрисы. В ней доброта, в ней любовь, в ней милосердие. Она действительно великая русская актриса. Вот это к ней. Как и все награды, которые она получала за честь и достоинство, — это Вера Кузьминична Васильева», — сказал он.

Режиссер отметил, что Васильева была замечательной и очень красивой женщиной, которая всегда шикарно выглядела. По его словам, она всегда хотела работать и до последнего момента играла в четырех театрах.

Вера Васильева скончалась на 98-м году жизни 8 августа.



Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции. Она дебютировала в кино в 1945 году в эпизодической роли. А свою первую большую роль она сыграла через два года — Настю Гусенкову в фильме «Сказание о земле Сибирской» И. Пырьева. За эту роль артистка была награждена Сталинской премией, но большее значение имело то, что она по этой роли запомнилась людям.



Фильмография актрисы насчитывает более 40 картин. 27 марта 1948 года она стала актрисой Московского академического театра сатиры. За свою жизнь Васильева сыграла свыше 60 ролей. В театре одной из лучших сыгранных ею ролей была графиня Альмавива в спектакле В. Плучека «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Бомарше (1968).