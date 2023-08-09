Аналитики назвали Haval Jolion самой популярной моделью сегмента SUV в России

Китайский кроссовер Haval Jolion по итогам шести месяцев российских продаж оказался самой популярной моделью сегмента SUV на рынке. Об этом 9 августа сообщают эксперты «Автостата».

За I полугодие 2023 года в России реализовали 23 596 кроссоверов Jolion. Автомобиль с января по июнь удерживал лидерство в сегменте SUV, пока по итогам июля модель суббренда Great Wall не обогнал Chery Tiggo 7 Pro Max.

Ранее, 7 августа, стало известно, что в период с 31 июля по 6 августа в России продали рекордные 28 295 новых авто. Это на 10% больше по сравнению с неделей с 24 по 30 июля, а также самый высокий показатель с марта 2022 года.

Кроме того, эксперты отметили рост продаж в сегменте тяжелых грузовиков ― 3832 единицы, что на 14% больше предыдущего показателя. Еще сильнее выросли показатели продаж легких коммерческих грузовиков, которых на прошлой неделе продали 2028 единиц: это на 24% больше, чем за неделю до этого.