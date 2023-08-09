Гости из 13 стран подтвердили участие в I Международном буддийском форуме в Улан-Удэ

Участниками I Международного буддийского форума «Традиционный буддизм и вызовы современности» станут представители 13 государств, в том числе из Китая, Индии и Монголии. Мероприятие состоится 17–19 августа в Улан-Удэ. Организаторы Международного буддийского форума — Буддийская традиционная сангха России, правительство Республики Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке фонда «Росконгресс».

«Россия является очень многообразной и многоликой страной. Мы дружественны всем, кто дружественен по отношению к нам. Россия общается и будет общаться со всем миром, а буддизм — это связующее звено для взаимодействия с другими странами, в которых распространено это учение. Свое участие в событиях форума подтвердили представители 13 стран, среди них Индия, Китай, Лаос, Непал, Монголия, Шри-Ланка», — сообщил глава Республики Бурятии Алексей Цыденов в ходе пресс-конференции в Москве.

В частности, среди иностранных участников на форуме будут присутствовать послы Индии, Шри-Ланки и Таиланда, ректоры буддийских университетов из Китая и Монголии, представители общественных и научных организаций, монахи Шаолиньского монастыря.

«Такой состав участников позволяет обсудить все темы, связанные с буддизмом. Международный буддийский форум в этом году станет первым, но впоследствии станет регулярным и будет проводиться ежегодно в Бурятии», — добавил Алексей Цыденов.

Целями форума являются всестороннее обсуждение вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики, а также создание новой площадки международного диалога. Проведение форума направлено на развитие научного, образовательного и культурного сотрудничества между буддийскими организациями разных стран.

«Участие в форуме примут крупнейшие ученые из научных центров Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Бурятии, Тувы, Калмыкии и Дальнего Востока. Главная задача — осветить буддизм с самых разных аспектов. Мы готовим более 40 различных выступлений. Будет секция, посвященная буддийской медицине, роли российского буддизма в международном контексте, буддизму в научных исследованиях, переводу буддийских текстов», — рассказал директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, президент Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Алексей Маслов.

В свою очередь ректор буддийского университета «Даши Чойнхорлин» им. Д.Д. Заяева Дымбрыл Дашибалданов подчеркнул, что последователи буддизма из России и других стран планируют использовать мероприятия форума для установления новых связей и дальнейшего сотрудничества.

«Мы хотим услышать мнение буддистов разных стран, их взгляд на философию и особенности интерпретаций буддийских учений. Наша задача — обсудить понимание буддизма и применение буддийских методов в современном мире, поделиться опытом. Мы рассчитываем на равноправную беседу между буддистами разных стран», — отметил Дымбрыл Дашибалданов.

По итогам форума участники планируют принять резолюцию, особое внимание в которой будет уделено буддийскому образованию. «Мы планируем наметить формы взаимодействия сетевых образовательных программ. С этой целью в ближайший год будут запущены образовательные онлайн-порталы для буддистов», — сообщил Алексей Маслов.

Помимо этого в преддверии Международного буддийского форума в Улан-Удэ гостям мероприятия представят методы тренировки ума и сохранения самообладания в рамках медитативных практик и Учения Белой Тары — буддийского божества медитации и долголетия. 13 августа пройдут лекции, дарование лунга на начитку мантры Белой Тары, ритуал долгой жизни Цэдо, затем состоятся разбор мандалы Белой Тары и раздача песка мандалы верующим.

Регистрация на форум проходит до 14 августа на официальном сайте http://buddha-forum.ru/, она позволит участникам посетить тематические площадки форума, образовательную и культурную части.