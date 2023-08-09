Пьяный водитель насмерть сбил подростка в селе Онгудай на Алтае

В Онгудайском районе Республики Алтай пьяный автомобилист насмерть сбил 15-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Авария произошла 9 августа примерно в 00:40 в селе Онгудай. Предварительно установлено, что 32-летний местный житель сел за руль Toyota Avensis, не справился с управлением и врезался в ограждение, а затем сбил 15-летнего подростка, который шел по обочине в попутном направлении.

В результате наезда мальчик скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи, пишет altapress.ru.

В ходе разбирательства выяснилось, что в момент ДТП водитель авто находился в состоянии алкогольного опьянения. Организована проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

14 июля сообщалось, что суд в Пензенской области вынес приговор водителю, который сел за руль в состоянии опьянения и спровоцировал серьезное ДТП, в результате которого погибли три человека.