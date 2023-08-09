Велосипедист погиб при наезде иномарки в Орле
В Орле водитель автомобиля Kia Rio допустил наезд на велосипед на улице Городской. От полученных травм несовершеннолетний велосипедист скончался на месте.
Авария произошла вечером 8 августа. По данным InfoOrel.ru, иномарка сбила велосипедиста, который пересекал пешеходный переход слева направо по ходу движения машины, а затем врезалась в машину Volkswagen Tiguan. Подросток 2007 года рождения, управлявший велосипедом, скончался на месте происшествия.
Еще одна авария зарегистрирована в Ливнах. На улице Дружбы Народов водитель машины «Лада Гранта» столкнулся с Opel Zafira. Два водителя и два пассажира получили травмы, госпитализация никому не потребовалась.
В Пермском крае грузовик столкнулся с машиной «ВАЗ-211340» на трассе Троица — Новые Ляды. Три человека получили смертельные травмы.