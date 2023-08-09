В Благовещенске неизвестные без разрешения спилили 88 деревьев
Администрация Благовещенска устанавливает личности граждан, которые срубили 88 деревьев на Игнатьевском шоссе. Ущерб оценивается почти в 1,5 млн рублей.
Факт незаконной рубки был выявлен в районе пересечения с улицей Студенческой. По данным Амурской службы новостей, были уничтожены тополя и маньчжурские ясени.
Власти города просят очевидцев сообщить о нарушителях в отдел озеленения управления жилищно-коммунального хозяйства.
В Якутии мужчину будут судить за вырубку 100 деревьев. Обвиняемый уничтожил лиственницы и осины, чтобы запастись дровами.