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В Москве задержали продававших чужие квартиры мошенников

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Фото: МВД РФ
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Полиция задержала в Москве 20 человек, подозреваемых в продаже чужих квартир. Об этом 9 августа сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Злоумышленники разработали и реализовали схему присвоения чужой недвижимости. Они получали информацию о квартирах, владельцы которых длительное время в них не проживали. Под видом собственников и покупателей фигуранты на основании подложных документов оформляли договоры купли-продажи жилья. Затем подавали документы в регистрирующие органы и оформляли право собственности», — рассказала она «МВД МЕДИА».

По ее словам, таким образом удалось присвоить восемь московских квартир. Ущерб от их преступной деятельности составил более 80 млн рублей. В дальнейшем мошенники перепродавали квартиры ничего не подозревавшим покупателям.

Полицейские задержали организаторов и участников мошеннической банды, некоторые из которых раньше были судимы за похожие преступления.

«По местам их проживания обнаружены и изъяты подложные паспорта и водительские удостоверения, договоры купли-продажи квартир, оборудование и материалы для изготовления документов, средства связи, носители информации, банковские карты, печати, штампы и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — отметила Волк.

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Возбуждено уголовное дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. Все эпизоды объединены в одно производство.

Восемь фигурантов дела заключены под стражу, четверо находятся под подпиской о невыезде, семеро помещены под домашний арест, еще одна подозревая имеет обязательство о явке.

9 апреля стало известно, что злоумышленники незаконно продали квартиру Жанны Криницыной, дочери известной украинской актрисы Маргариты Криницыной и кинодраматурга Евгения Оноприенко. Кто-то продал ее квартиру в жилом комплексе «Дубровка», подделав подпись в договоре купли-продажи. При этом злоумышленники указали неверные паспортные данные женщины, однако сделка всё равно состоялась.

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