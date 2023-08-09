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ФСБ сообщила о задержании в Крыму диверсанта с 2 кг взрывчатки
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Военнослужащие группировки «Центр» сорвали шесть атак украинских националистов
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В Махачкале взорвался газ в многоэтажке
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Народная артистка СССР Вера Васильева умерла на 98-м году жизни
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Волонтеры в течение дня спасли 151 тюленя в Сахалинской области
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Брошенный в зрителя микрофон Cardi B ушел с молотка за $99,9 тыс.
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В результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 12 человек
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Зайцев про обстановку в Нигере

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