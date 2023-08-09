Житель Якутска погиб при пожаре в многоквартирном доме
Пожилой мужчина погиб в результате пожара в пятиэтажном доме в Якутске. Специалисты устанавливают причины возгорания.
Информация о горении на улице Дзержинского поступила около полуночи 8 августа. Пожарный расчет прибыл на место происшествия в течение трех минут, уточняет ИА SakhaNews. Черный дым шел из квартиры на первом этаже.
Из дома эвакуировали 40 человек. Двух человек, в том числе ребенка, спасли из горящей квартиры. После тушения обнаружено тело мужчины 1949 года рождения.
Общая площадь горения составила 21 кв. м, пишет ИА YakutiaMedia. На месте происшествия работает дознаватель МЧС. Причины пожара и ущерб устанавливаются.
В Астрахани 8 августа произошел взрыв газа с последующим горением в жилом многоквартирном доме. Площадь пожара составила 90 кв. м. Огонь охватил четыре квартиры, два человека погибли. Пострадали десять человек.