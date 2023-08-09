Вторые сутки спасатели ищут пропавшего на реке в Коми мужчину
Под Сыктывкаром на реке Вычегде пропал 24-летний мужчина. Поиски ведет аварийно-спасательный отряд «Спас-Коми» комитета ГО и ЧС.
ИА «Комиинформ» сообщает, что мужчина пропал еще в начале недели, в районе переправы Алешино. 7 августа в 20 часов на его поиски отправили спасателей. В течение двух дней они обследовали акваторию.
Поиски пока результатов не принесли.
Ранее, 8 августа, сообщалось, что в Нижегородской области на реке Ветлуге утонули двое несовершеннолетних. По предварительным данным, несколько подростков купались в реке, во время купания двое подростков утонули — мальчики 12 и 15 лет.