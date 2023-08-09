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NYT рассказала о намерении Байдена сократить инвестиции в Китай

NYT: Байден сократит инвестиции в Китай из-за угрозы безопасности США
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Администрация американского президента Джо Байдена планирует ограничить инвестиции в Китай из-за угрозы национальной безопасности США. Об этом 9 августа сообщает газета The New York Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Администрация Байдена планирует в среду ввести новые ограничения на американские инвестиции в некоторые передовые отрасли промышленности Китая», — сообщает источник издания.

Считается, что такая мера станет важным шагом, предпринятым Штатами в условиях экономического конфликта с Китаем. Более того, такой запрет создаст дополнительную почву для появления будущих ограничений на обмен инвестициями и знаниями между двумя странами.

По словам источников, данные ограничения не позволят частным и венчурным компаниям вкладывать денежные средства в определенные высокотехнологичные китайские секторы, такие как квантовые вычисления, искусственный интеллект и передовые полупроводники. Также будут ограничены попытки передачи американских долларов и опыта в Китай.

Представители экономического совета Байдена ранее подчеркнули, что такие меры не затрагивают экономику Китая, а только защищают Соединенные Штаты от потенциальной угрозы национальной безопасности.

В последние годы инвестиции между двумя экономиками резко падали, так как страны разорвали экономические связи. Однако венчурные и частные инвестиционные компании продолжают налаживать связи и и искать возможности для сотрудничества, чтобы иметь доступ к технологической отрасли Китая. Кроме того, американское правительство утверждает, что США вовсе не трогали финансовые потоки в Китай.

Некоторые эксперты считают, что такие меры не принесут экономике США ничего, кроме потерь. Другие страны, в отличие от Америки, продолжают наращивать свое сотрудничество с Китаем, и, кроме того, у него не наблюдается недостатка в капитале, так что американские ограничения окажут слабое влияние на экономику Китая.

Газета также сообщает, что США обсуждали свои действия с союзниками, уговаривая их ввести аналогичные меры против Китая. Тогда сила убеждения американского правительства сработала, и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз ввести свою собственную похожую меру.

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Ранее, 7 августа, аналитик Лукьянчиков оценил влияние снижения импорта США из Китая. По его словам, такая тенденция сильно бьет по китайской экономике. Из-за тарифов импорт США именно китайских товаров падает намного быстрее импорта товаров остального мира, что создает недостаток рычагов для управления ростом своей экономики.

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