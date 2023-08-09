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В сенате США выступили против участия КНР в урегулировании конфликта на Украине

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Фото: Global Look Press/Evan Golub
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Несколько американских сенаторов обратились к госсекретарю Энтони Блинкену с письмом, в котором они выразили обеспокоенность тем, что администрация президента США Джо Байдена приветствует вовлечение Китая в дипломатическое урегулирование ситуации на Украине.

Письмо главе Госдепа США направила группа из 10 сенаторов.

«Участие Китая в ситуации на Украине значительно подорвет интересы США, будущее Украины в Европе и в целом европейскую безопасность», — убеждены политики RT.

По мнению политиков, Вашингтон не должен позволить Пекину «снять с себя ответственность» за оказание России поддержки в конфликте или использовать ситуацию ради собственной политической и экономической выгоды.

Сенаторы считают, что дипломатическое участие КНР создаст прецедент, который затем позволит властям страны вмешиваться в дела европейской безопасности и, как следствие, станет препятствием для интересов США.

По их словам, вовлечение Китая в переговорный процесс также может привести к участию Пекина в восстановлении Украины. При этом сенаторы считают, что китайские инвестиции будут сосредоточены на военном секторе. Они отметили, что финансирование со стороны Китая якобы может быть связано с коррупцией.

Они подчеркнули, что Вашингтону необходимо заранее продумать план восстановления Украины вместе со своими европейскими и индо-тихоокеанскими партнерами, чтобы Китай не смог «преследовать свои односторонние интересы».

В свою очередь президент Американского университета в Москве профессор Эдуард Лозанский отметил, что беспокойство американских сенаторов относительно дипломатического посредничества Китая связано с тем, что у Пекина иная позиция в украинском вопросе.

«Все хотят мира, это понятно. Есть план Китая, но в отличие от плана Зеленского, соответствующего интересам США, там не говорится о том, чтобы Россия покинула территории», — сказал он.

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Ранее, 7 августа, глава МИД Китая Ван И заявил в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, что КНР будет занимать беспристрастную позицию по Украине, высказывать объективное мнение и продвигать мирные переговоры, передает RT.

Китайский министр отметил, что Пекин прилагает все усилия для того, чтобы найти политический путь урегулирования украинского конфликта.

Ван И добавил, что важнейшими задачами двух стран остаются реализация консенсуса лидеров и содействие развитию двусторонних отношений.

В конце июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай на определенном этапе может сыграть позитивную и продуктивную роль в урегулировании конфликта на Украине. По его словам, сейчас КНР ищет способы оказать поддержку России, сохраняя при это «видимость нейтральности и пытаясь представить себя как миротворец».

В том же месяце из материала Reuters стало известно, что лидеры Европейского союза намерены обратиться к Китаю с просьбой помочь положить конец конфликту на Украине.

Китай в конце февраля представил свой план по урегулированию конфликта на Украине. В нем Пекин призвал все стороны прекратить боевые действия, отказаться от менталитета холодной войны и начать мирные переговоры, заявив о готовности дать площадку для встречи.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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