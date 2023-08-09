Остановочный павильон установили «спиной» к дороге в Омске
В Омске остановочный павильон поставили «спиной» к дороге. Пост о стоящей «задом наперед» остановке в Чкаловском поселке появился в городских пабликах.
Под фото появилось официальное сообщение городской администрации. В мэрии объяснили, что конструкцию установили таким образом из-за поломки крана подрядчика. Исправить ситуацию удастся после того, как технику отремонтируют, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».
Ранее сообщалось, что в Нововаршавском районе Омской области завершили ремонт участка трассы Новоселецк — Таврическое — Нововаршавка. Речь идет об отрезке дороги с 128-го по 138-й км. Подрядчик снял старое покрытие, устранил пучины, уложил новое дорожное полотно и укрепил его.