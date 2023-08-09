Один пострадавший при взрыве на элеваторе в Турции умер в больнице
Один из пострадавших во время взрыва на элеваторе в турецком порту Дериндже скончался в больнице. Об этом 9 августа сообщила газета Habertürk.
20-летний Экрем Калкан умер в медучреждении в Стамбуле, находясь в реанимации. На лечении остаются еще пять человек.
7 августа произошел взрыв на одном из элеваторов с зерном в Дериндже в Мраморном море. Причиной назвали детонацию зерновой пыли. В результате происшествия пострадали 13 человек.
Некоторые эксперты предположили, что пыль, скопившаяся со временем в силосах, где лежат тонны зерна, могла, по предварительным данным, спрессоваться и спровоцировать взрыв.
Также власти Турции рассматривают версию о диверсии в качестве причины взрыва. Однако глава Турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал отметил, что такой вариант маловероятен.
Администрация президента Турции сообщила 8 августа, что взрыв повредил 20% запасов продовольствия, пострадало порядка 15 тыс. т зерна.