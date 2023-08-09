Актер Юрий Горин рассказал об уникальных качествах Веры Васильевой

Народная артистка СССР Вера Васильева была чрезвычайно работоспособным человеком. Она выходила на сцену буквально до последнего. Об этом актер Театра сатиры Юрий Горин рассказал в среду, 9 августа.

«Она до последнего дня работала. Выходила в спектакле «Вера» и рассказывала свою биографию. Она была чуть живая, но работала и сохраняла светлый ум. Участвовала в «Староновогоднем кабачке», в котором выходила со всеми», — поделился артист в беседе с телеканалом «360».

Горин назвал Васильеву очень талантливой и работоспособной.

«До последних дней сохраняла человеческий облик», — заключил актер.

Вера Васильева скончалась на 98-м году жизни 8 августа, пишет «Ридус».



О дате прощания будет объявлено позже, передает НСН.

Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции. Она дебютировала в кино в 1945 году, в эпизодической роли. А свою первую большую роль она сыграла через два года — Настю Гусенкову в фильме «Сказание о земле Сибирской» И. Пырьева. За эту роль артистка была награждена Сталинской премией, но большее значение имело то, что она по этой роли запомнилась людям.



Фильмография актрисы насчитывает более 40 картин. 27 марта 1948 года она стала актрисой Московского академического театра сатиры. За свою жизнь Васильева сыграла свыше 60 ролей. В театре одной из лучших сыгранных ею ролей была графиня Альмавива в спектакле В. Плучека «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Бомарше (1968).