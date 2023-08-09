«Вечерняя Москва» и центр «Авангард» договорились о сотрудничестве

Медиахолдинг «Вечерняя Москва» рад объявить о начале сотрудничества с подмосковным центром военно-патриотического воспитания «Авангард».

Соглашение о сотрудничестве подписали директор центра «Авангард» Дарья Борисова и генеральный директор «Вечерней Москвы» Георгий Рудницкий. Документ подписан в преддверии форума «Армия-2023», который пройдет с 14 по 20 августа на территории парка «Патриот», и столетия «ВМ», которое наше издание отмечает 6 декабря этого года.

В рамках соглашения центр «Авангард» обязуется регулярно информировать газету о проводимых им публичных мероприятиях, а также приглашать журналистов издания к участию в них. «ВМ» в свою очередь обязуется обеспечивать информационное освещение деятельности центра.

«Для центра «Авангард» как для молодого учреждения большая честь вступить в сотрудничество с вековым изданием, — подчеркнула Дарья Борисова. — Нет сомнений, что это сотрудничество будет плодотворным и целенаправленным».

Она также выразила уверенность, что сотрудничество с «Вечеркой» позволит центру «Авангард» сделать процесс начальной военной подготовки для школьников более открытым и прозрачным.

Георгий Рудницкий напомнил, что газета уже не первый месяц сотрудничает с «Авангардом», а подписание соглашения — это «фиксация уже проделанной работы».

«Надеюсь, что теперь мы выйдем на более высокий уровень коллаборации, — сказал он. — Материалы о деятельности центра будут появляться и в газете, и на нашем сайте, и в социальных сетях. Мы с удовольствием будем освещать усилия «Авангарда» по военно-патриотической подготовке. Для этого у нас есть необходимый инструментарий, в том числе большой проект «Пресса в образовании», который распространяется в московских школах».

Гендиректор «ВМ» также выразил надежду, что сотрудничество с «Авангардом» позволит создать поток контента, который будет интересен всем читателям издания.

Центр «Авангард» был учрежден правительствами Москвы и Московской области при поддержке Минобороны РФ. Его главные задачи — образование и воспитание подрастающего поколения в духе любви к Родине и популяризация среди молодежи воинской и государственной службы.