Кто и когда получит выплаты к 80-летней годовщине снятия блокады Ленинграда
Россияне, пережившие блокаду, и ветераны-защитники Ленинграда получат от государства выплаты в размере 50 тыс. рублей в связи с приближением 80-летней годовщины полного освобождения города на Неве. Соответствующий проект указа подготовил Минтруд РФ. Подробнее о категориях получателей и сроках начисления денежных средств — в материале «Известий».
Кто получит выплаты к 80-летию снятия блокады Ленинграда
Выплаты в проактивном порядке будут назначены гражданам РФ, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
При этом речь идет не только о тех блокадниках и ветеранах, кто в настоящий момент проживает в Санкт-Петербурге. Денежные средства полагаются указанным категориям получателей, проживающих в России, Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Всего выплаты полагаются более 62,5 тыс. человек.
Когда назначат выплаты к 80-летию снятия блокады Ленинграда
Годовщина приходится на 27 января 2024 года. В эту дату 80 лет назад блокада города была полностью снята. Таким образом, выплаты поступят на счета получателей в конце 2023-начале 2024 года.
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