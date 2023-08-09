Волонтеры в течение дня спасли 151 тюленя в Сахалинской области

Волонтеры туристического клуба «Бумеранг» в ходе экспедиции на остров Тюлений в Сахалинской области спасли жизнь 151 тюленю. Об этом сообщает 9 августа сообщество «Бумеранга» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам представителей клуба, нередко щенки животных могут случайно надеть на шею остатки сетей, упаковочные пластиковые ленты и любой другой «закольцованный» мусор. Когда тюлень начинает расти, кольцо медленно и мучительно перерезает ему шею. Всего за четыре года работы «Бумеранга» волонтерам удалось спасти жизнь 350 животным.

Каждый год по окончании репродуктивного сезона тюленей ученые, ветеринары, волонтеры отправляются на остров в Сахалинской области, где по меньшей мере проживают порядка 130 тыс. тюленей, чтобы спасти жизнь попавших в беду животных.

Тем не менее защитники животных не могли не отметить, что работа на лежбище тюленей сложна не только физически, но также морально и организационно. Волонтерам приходится работать на отдельных участках лежбища, чередуя их раз в несколько дней. Это необходимо для того, чтобы тюлени не испытывали излишнего стресса от присутствия людей.

Ранее, 23 апреля, щенка ладожской нерпы, вид которых занесен в Красную книгу, спасли на Крестовом острове в Санкт-Петербурге.

За детенышем наблюдали два дня, затем по запросу Фонда друзей балтийской нерпы граждане «выловили» нерпенка и удерживали до приезда специалистов. Причиной поимки стало то, что животное плохо себя чувствовало. На данный момент его вес составляет около 7 кг, что довольно мало.