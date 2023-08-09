Ребенок выжил после падения из окна четвертого этажа в Ленинградской области
Трехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа в поселке Мельниково Ленинградской области. Об этом 9 августа сообщил источник «Известий».
«Ребенок выпал из окна по недосмотру матери», — рассказал он.
Мальчика доставили в реанимацию с переломом предплечья, ушибом, ссадинами и травматическим шоком.
По факту произошедшего полицейские проводят проверку.
Также в этот день сообщалось, что двухлетний ребенок выпал из окна шестого этажа в Санкт-Петербурге. Тело мальчика нашли под окнами коммунальной квартиры на 8-й линии Васильевского острова.