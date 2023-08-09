В Мурино мужчина выстрелил в менеджера завода по производству пластиковой тары
В городе Мурино Ленинградской области мужчина выстрелил из перцового пистолета в менеджера компании по производству пластиковой тары. Об этом в среду, 9 августа, сообщил источник «Известий».
Инцидент произошел в одном из дворов на проспекте Авиаторов Балтики.
По словам собеседника, мотивы стрелявшего неизвестны.
Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции. Подробности устанавливаются.
Ранее, 1 августа, в ходе конфликта во дворе многоэтажки в Балашихе 23-летний мужчина получил огнестрельное ранение спины. Стрелявшего объявили в розыск. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).