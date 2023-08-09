Юрист рассказал, как вернуть деньги за несостоявшийся отдых

Юрист Сергей Сорокин рассказал «ТСН24», может ли турист отказаться от оплаченной путевки и вернуть отдых за несостоявшееся путешествие. Проблема сейчас особенно актуальна, так как из-за природных катаклизмов и военных конфликтов многие решили перенести или отменить свой отпуск, который рассчитывали провести на море.

По словам юриста, в случае резкого изменения планов на поездку компенсировать затраты на нее будет непросто. При принятии решения вернуть билеты сделать это с возмещением средств не получится. Турагентство идет навстречу лишь в исключительных случаях, отметил Сорокин.

Туроператор вернет деньги в случае, если поездка не состоялась по его вине. К примеру, для клиента не удалось забронировать нужную дату и отель или купить билет. Туристу вернут деньги в полном объеме, если это рекомендовало сделать правительство РФ. Так было во время пандемии.

Сорокин отметил, что потребитель вправе отказаться от исполнения договора оказания услуг до того момента, как эти услуги ему оказали. Однако он должен быть готов к затратам, фактически понесенным исполнителем. Их объем определяется исходя из того, что исполнитель сделал.

Турфирма обязана компенсировать клиенту средства за тур за вычетом фактически понесенных расходов. Но деньги точно не вернут за визовый сбор, туристический сбор и медицинскую страховку. Если в тур входили услуги проезда, проживания и питания, но по факту их не было, эти расходы должны быть учтены при соблюдении интересов клиента.

Основанием для возврата средств за путевку не станут болезнь, страх поездки или смерть родственника. Отказаться от поездки и расторгнуть договор клиент может на любом этапе, но деньги за путевку вернут лишь при условии наличия специальной страховки.

Юрист отметил, что если по какой-либо причине турист не может добраться до места назначения, к примеру из-за перекрытия дороги, то туроператор обязан вернуть деньги без страховки. Но такие данные необходимо подтвердить документально.

Также клиент имеет право отказаться от тура и потребовать вернуть ему деньги, если его переселяют в другой отель или перевозят в другой район из-за неблагоприятной ситуации. Важное условие — наличие страховки: деньги в этой ситуации будет выплачивать страховая компания.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России (АТА), гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян рассказал «Известиям», с чем связан взрывной рост турпотока из России в Таиланд, о котором ранее сообщили в министерстве туризма и спорта этой страны. Причина — отмена ковидных ограничений, а также отсутствие прямых рейсов в ряд других стран.