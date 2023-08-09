Стало известно, во сколько россиянам обойдутся домашние заготовки в 2023 году

В 2023 году россияне потратят на домашние заготовки 8800 рублей. Об этом «Известиям» в среду, 9 августа, рассказали аналитики сервиса «Пятерочка Доставка».

Эксперты взяли в расчет наиболее популярные продукты — огурцы, томаты и капусту. Также они подсчитали стоимость домашнего абрикосового варенья. Исходным количеством основного продукта для расчетов были приняты 10 кг.

Так, для того чтобы засолить 10 кг огурцов холодным способом, потребуется 15 столовых ложек с горкой (450 г) соли, пять головок (300 г) чеснока, корень хрена, листья хрена, вишни, смородины, укропные зонтики и вода (7,5 л). Этот набор обойдется в 784 рубля. При засолке огурцов горячим способом потребуется уже 30 столовых ложек (900 г) каменной соли, 27 зубчиков (3 головки, или около 200 г) чеснока, укропные зонтики, листья хрена и черной смородины и вода (10 л). Стоимость такого набора — 727 рублей.

Для того чтобы замариновать 10 кг огурцов, нужны будут 20 зубчиков (2 головки, 120 г) чеснока, шесть столовых ложек (180 г) соли, 10 столовых ложек (250 г) сахара, 60 горошин (около 2,5 г) черного перца, 60 горошин (4–4,5 г) душистого перца, 20 чайных ложек (60 г) зерен горчицы, 300 г 9-процентного уксуса, 5 л воды, зонтики укропа, листья хрена и смородины. На это нужно 822 рубля.

«Томаты чаще всего маринуют. На 10 кг томатов нужно: пять столовых ложек (150 г) соли, 1 кг сахара, 15 (3 г) лавровых листьев, по 25 горошин черного (1 г) и душистого (1,75 г) перца, 15 бутонов (0,9 г) гвоздики, 2,5 чайные ложки (7,5 г) семян укропа, 500 мл 9-процентного уксуса и 7,5 л воды. Ингредиенты для этой заготовки будут стоить 1191 рубль», — рассказали аналитики.

Также, по их расчетам, для квашения 10 кг капусты потребуется 1,5 кг моркови и 10 столовых ложек (300 г) соли — это обойдется в 492 рубля. У маринованной капусты состав рецепта более сложный: на 10 кг капусты — 500 г моркови, 20 зубчиков (2 головки, 120 г) чеснока, 80 горошин (3,2 г) черного перца, 20 (4 г) лавровых листьев, 280 г соли, 140 г сахара, 280 мл 9-процентного уксуса и вода. На это хозяйка потратит 580 рублей.

Для варенья на 10 кг абрикосов нужно 10 кг сахара и 2,5 л воды. Себестоимость такого варенья составит 4200 рублей.

27 июля в Минсельхозе сообщили «Известиям», что за год в России снизились отпускные цены на некоторые продукты. Так, стоимость картофеля сократилась на 32,6%, свеклы — на 14,5%, моркови — на 7,3%.