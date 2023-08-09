Школа в Горловке получила повреждение после обстрела со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 9 августа сообщил мэр города Иван Приходько.

Один из снарядов попал в школу № 55 в Центрально-Городском районе. Здание учреждения повреждено.

Приходько показал видео, на котором показаны выбитые стекла окон и поврежденный фасад школы.

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что три человека погибли в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ. Еще 11 человек получили ранения, среди пострадавших ребенок 2012 года рождения. Врачи оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.

8 августа мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о взрывах в городе. Он отметил, что артиллерия ВСУ не прекращает обстрелы Киевского и Ворошиловского районов. Сообщалось о прилете в районе магазина «Изумруд».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».