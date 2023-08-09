Природные пожары ликвидированы в Свердловской области

В Свердловской области справились со всеми природными пожарами. На утро 9 августа в регионе не зафиксировано ни одного ландшафтного возгорания.

В департаменте информационной политики ИА «Ура.ру» рассказали, что возгорание, которое действовало в Невьянском районе на площади 5 га, потушили к 17 часам 8 августа. С огнем боролись 22 пожарных и восемь единиц техники.

Масштабные лесные пожары начали фиксировать в Свердловской области с конца апреля. Жители Сосьвы и Шайдурихи остались без домов и строений. По факту пожара в Сосьве было возбуждено два уголовных дела.