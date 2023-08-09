В Санкт-Петербурге женщина изрезала ножом мужа

Жительница Санкт-Петербурга изрезала ножом своего мужа в ходе пьяной потасовки. Мужчина госпитализирован, сообщил 9 августа 78.ru.

Инцидент произошел в квартире, расположенной в доме по улице Пионерстроя. Семья распивала спиртное, и в какой-то момент между мужчиной и женщиной возник конфликт.

Кульминацией ссоры стал нож, который женщина вонзила в грудь своего 47-летнего партнера. Мужчина остался в живых и сейчас находится в одной из петербургских больниц.

Нападавшая задержана правоохранителями. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Ранее, 8 августа, в Южном административном округе Москвы правоохранители задержали 35-летнюю женщину, которая убила ножом своего 40-летнего сожителя.

Убийство произошло в доме по улице Мусы Джалиля. Подозреваемая поссорилась с мужчиной и в разгар перепалки нанесла ему удар ножом в спину, от которого пострадавший скончался на месте.