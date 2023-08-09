Военнослужащие группировки «Центр» сорвали шесть атак украинских националистов

Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил России (ВС РФ) отразили шесть попыток атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 августа сообщил начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук.

«В ходе ведения активной обороны на занятых рубежах на сватовском и краснолиманском направлениях подразделениями группировки войск «Центр» при поддержке огня артиллерии и ударов авиации сорваны и отражены шесть попыток атак штурмовыми группами 21-й и 42-й механизированных бригад и 68-й егерской бригады ВСУ. Потери противника составили около 60 боевиков», — сообщил он.

Также российские военные уничтожили боевую машину пехоты, бронированную машину и два пикапа. Кроме того, экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» поразил опорный пункт ВСУ.

При этом бомбардировочная авиация нанесла удары по командно-наблюдательному пункту, двум пунктам временной дислокации и опорному пункту ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Серебрянское Лесничество.

Накануне военнослужащие группировки войск «Восток» отразили несколько атак ВСУ в направлении Урожайного Донецкой Народной Республики, а также огнем артиллерии уничтожили пункт временной дислокации в районе Угледара.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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